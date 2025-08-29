Российским высокоскоростным поездом будет управлять ИИ

В будущем российский высокоскоростной поезд будет беспилотным и управлять им будет искусственный интеллект (ИИ). Об этом РИА Новости сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

© Фонд Росконгресс

По его словам, нынешние разработки подтверждают, что поезд в будущем станет беспилотным и высокоавтоматизированным.

«<...>В конечном счете… управлять этим поездом будет искусственный интеллект», — рассказал Белозеров в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

В начале июля в Новгородской области был дан официальный старт строительству завода, специализирующегося на производстве безбалластных железобетонных плит для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Предполагается, что данный завод станет одним из ключевых объектов проекта ВСМ, обеспечивая производство до двух третей годовой потребности в плитах для безбалластного пути.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по повышению эффективности возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.