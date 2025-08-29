Найдено старейшее письменное опровержение подлинности Туринской плащаницы

Найден старейший на сегодня документ, официально опровергающий подлинность Туринской плащаницы. Результаты его анализа вышли в Journal of Medieval History.

Туринская плащаница — льняное полотно со слабым отпечатком обнаженного мужчины, соответствующим традиционным описаниям Иисуса из Назарета после его смерти на распятии. Подлинность этой реликвии давно подвергается сомнению. Радиоуглеродное датирование определило, что ткань произведена в конце XIII или XIV века. Совсем недавно вышло исследование, установившее, что она была обернута вокруг скульптуры, а не тела.

«Эта ныне спорная реликвия на протяжении столетий была предметом полемики между сторонниками и противниками ее культа», — говорит историк Николя Сарзо, автор нового исследования.

Его темой стал трактат уважаемого нормандского теолога Николя Орема (Николая Орезмского), в котором он называет Туринскую плащаницу «очевидной» и «явной» подделкой. Это утверждение нашли известные историки Ален Буро и Беатрис Делоренти, и оно, по словам Сарзо, стало первым в истории письменным, «официальным» и авторитетным опровержением подлинности Плащаницы из известных на сегодняшний день.

«Это убедительное опровержение подлинности Плащаницы», — уверен исследователь.

По его словам, Орем, который позже стал епископом Лизьё во Франции, слыл особенно важной фигурой в свое время и пользовался уважением за попытки дать рациональные объяснения так называемым чудесам и другим явлениям. Он также был известен своими работами по экономике, математике, физике, астрологии, астрономии и философии.

«Николь Орем выбрал в качестве примера мошенничества, организованного духовенством, не какой-либо случайный почитаемый объект — он выбрал заявление святилища в Шампани (Лире) об обладании Плащаницей как яркий пример лжи, сфабрикованной духовенством, — говорит Сарзо. — Текст Оресма выделяет его попытка дать рациональные объяснения необъяснимым явлениям, а не интерпретировать их как божественные или дьявольские. Философ даже оценивал свидетелей по таким факторам, как их надежность, а также предостерегал от слухов. Николь Орем не был готов идти на компромисс в своем научном подходе ради пастырских целей — ему важнее было разоблачать все ошибки и манипуляции».

Орем дал необычно подробное описание церковного мошенничества — темы, которая чаще трактуется в общем виде в сатире или теологических дебатах, но очень редко документируется в форме конкретных обвинений в мошенничестве против церковного учреждения, добавляет историк.

«Оценка Плащаницы Оремом фактически побудила его к более скептическому отношению к словам духовенства в целом», — резюмирует он.

Выводы Сарзо стали «дополнительным историческим свидетельством того, что даже в Средние века знали, что плащаница не была подлинной», прокомментировал профессор Андреа Николотти, ведущий мировой эксперт по Туринской плащанице.

На сегодня накоплено немало технологических и научных доказательств, что Плащаница — фейковая реликвия, но это не отменяет ценности работы Сарзо.

«Это открытие о выводах Орема особенно важно, потому что оно подтверждает, что во время его составления, вероятно, в 1370-х годах, некая плащаница была мошенническим образом представлена как подлинная в Лире. И эта новость была широко распространена, достигнув даже Парижа. Это позволило Орему процитировать ее в одной из своих книг, будучи уверенным, что читатели поймут, о чем он говорит. Мнение Орема важно, потому что оно исходит от человека, который лично не был вовлечен в спор и, следовательно, не был заинтересован в отстаивании своей собственной позиции», — объяснил профессор.

В своей работе Николя Сарзо проследил непростой путь Плащаницы. Орем мог ее оценить в Лире — деревне в Шампани (в средние века спорная реликвия была известна как Плащаница из Лире). Там ее выставляли примерно до 1355 года, когда епископ Труа приказал ее убрать после громких заявлений о подделке.

Затем ее спрятали более чем на три десятилетия, пока не было получено разрешение от папы Климента VII на экспозицию — но со строгим указанием, что верующим должно быть сказано, что это «изображение или репрезентация Плащаницы», и она должна выставляться как таковая.

Официально о ее поддельности было объявлено в меморандуме папе Клименту VII в 1389 году. Епископ даже попросил французского короля Карла VI прекратить демонстрацию Плащаницы, назвав ее «изготовленной тканью с искусственным изображением».