“Атлантида каменного века”: найден затерянный в море 8500 лет назад подводный город

Археологи обнаружили в Орхусском заливе (Дания) подводный город, который называют Атлантидой каменного века. Команда обнаружила кости животных, каменные орудия, наконечники стрел, зуб тюленя и небольшой кусок обработанного дерева, вероятно, простой инструмент, который, по их мнению, указывает на присутствие человека, занимающегося определенной деятельностью.

Исследователи обнаружили небольшое поселение площадью около 430 квадратных футов, пишет Daily Mail.

Последний ледниковый период закончился около 8500 лет назад, и массивные ледяные щиты начали таять. Уровень моря быстро повышался, иногда на несколько метров за столетие, затопляя поселения каменного века и вынуждая общины охотников-собирателей продвигаться вглубь материка.

По словам подводного археолога Питера Мо Аструпа, который руководит раскопками, повышение уровня мирового океана резко изменило береговые линии.

"Это как капсула времени. Когда уровень моря повысился, все сохранилось в бескислородной среде... Время просто остановилось, - сказал он. – На самом деле у нас старая береговая линия. У нас есть поселение, расположенное прямо на береговой линии".

Этим летом дайверы осторожно спустились на глубину около 26 футов (примерно 8 метров) под воду недалеко от Орхуса, второго по величине города Дании, используя специальные подводные пылесосы, чтобы собрать хрупкие артефакты, не повредив их. Команда прочесала это место шаг за шагом, подробно документируя каждую находку, что позволило исследователям реконструировать планировку и повседневную жизнь поселения, застывшего во времени.

Это открытие является частью шестилетнего международного проекта стоимостью 15,5 миллионов долларов по картографированию участков морского дна в Балтийском и Северном морях, поясняет Daily Mail. Его цель - исследовать затонувшие ландшафты Северной Европы и обнаружить затерянные поселения эпохи мезолита по мере расширения морских ветряных электростанций и другой морской инфраструктуры.

Большинство свидетельств существования таких поселений ранее находили в глубине материка на побережье каменного века, но недавняя находка - одна из первых, обнаруженных на дне моря.

Мо Аструп и его команда надеются, что при дальнейших раскопках будут найдены гарпуны, рыболовные крючки или следы рыболовных сооружений.

Это место дает редкую возможность взглянуть на то, как люди эпохи мезолита взаимодействовали с окружающей средой. Живя непосредственно на побережье, местные жители в значительной степени зависели от рыбной ловли, охоты на тюленей и сбора растений в близлежащих лесах. Сохранение органических материалов, таких как древесина и орехи, позволяет исследователям понять не только то, что люди готовили и употребляли в пищу, но и то, как они адаптировали инструменты и методы для выживания в условиях меняющегося ландшафта.

За раскопками в относительно спокойном и мелководном заливе Орхуса и погружениями у берегов Германии последуют более поздние работы в двух местах в более негостеприимном Северном море, продолжает Daily Mail.

Тысячи лет назад повышение уровня моря также привело к затоплению обширной территории, известной как Доггерленд, которая соединяла Британию с континентальной Европой и в настоящее время находится под южной частью Северного моря.

Чтобы отследить, как быстро поднимались воды, датские исследователи используют дендрохронологию - метод изучения древесных колец. Затопленные пни деревьев, сохранившиеся в иле и отложениях, могут быть точно датированы, что позволяет выявить, когда приливы затопляют прибрежные леса.

"Мы можем очень точно сказать, когда погибли эти деревья на береговых линиях, - говорит дендрохронолог музея Мосгаарда Йонас Огдал Йенсен, рассматривая срез ствола дерева каменного века в микроскоп. – Это говорит нам кое-что о том, как менялся уровень моря с течением времени".

Поскольку современный мир сталкивается с повышением уровня моря, вызванным изменением климата, исследователи надеются пролить свет на то, как общества каменного века адаптировались к изменению береговых линий более восьми тысячелетий назад.

"Трудно точно ответить, что это значило для людей, - признает Мо Аструп. – Но в долгосрочной перспективе это явно оказало огромное влияние, потому что полностью изменило ландшафт".

За десятилетие до 2023 года уровень моря поднялся в среднем по миру примерно на 4,3 сантиметра, отмечает Daily Mail.