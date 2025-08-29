Камера нового смартфона Google оказалась хуже, чем в Vivo, Oppo и Huawei

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Новинка получила 163 балла, что позволило ей занять четвертое место в глобальном рейтинге камер смартфонов.

© Google

При оценке исключительно качества фотосъемки Pixel 10 Pro XL получил 165 баллов, что является одним из самых высоких результатов на рынке. Также устройство установило новый рекорд по качеству видеозаписи с ультраширокоугольной камеры — 145 баллов.

Несмотря на высокий итоговый результат, DxOMark отмечает ряд технических нюансов. В частности, указывается на наличие локального цифрового шума на статичных изображениях, умеренное снижение детализации в условиях недостаточной освещенности и иногда появляющиеся блики при съемке в условиях сложного освещения.

Тем не менее, общий баланс характеристик камеры делает Pixel 10 Pro XL одной из наиболее конкурентоспособных моделей в флагманском сегменте. Судя по таблице DxOMark, Pixel 10 Pro XL уступает только Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Huawei Pura 80 Ultra.