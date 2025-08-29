Камера нового смартфона Google оказалась хуже, чем в Vivo, Oppo и Huawei
Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Новинка получила 163 балла, что позволило ей занять четвертое место в глобальном рейтинге камер смартфонов.
При оценке исключительно качества фотосъемки Pixel 10 Pro XL получил 165 баллов, что является одним из самых высоких результатов на рынке. Также устройство установило новый рекорд по качеству видеозаписи с ультраширокоугольной камеры — 145 баллов.
Несмотря на высокий итоговый результат, DxOMark отмечает ряд технических нюансов. В частности, указывается на наличие локального цифрового шума на статичных изображениях, умеренное снижение детализации в условиях недостаточной освещенности и иногда появляющиеся блики при съемке в условиях сложного освещения.
Тем не менее, общий баланс характеристик камеры делает Pixel 10 Pro XL одной из наиболее конкурентоспособных моделей в флагманском сегменте. Судя по таблице DxOMark, Pixel 10 Pro XL уступает только Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Huawei Pura 80 Ultra.