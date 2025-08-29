Google ограничила экран Pixel 10 до 60 Гц «из коробки»

Google снова пошла на компромисс в младшей модели своего флагмана.

Хотя Pixel 10 и оснащён экраном с поддержкой 120 Гц, «из коробки» частота обновления ограничена 60 Гц. Включить повышенную плавность можно вручную в настройках («Smooth Display»), но компания предупреждает о росте энергопотребления.

Причина кроется в типе панели. В отличие от Pro-версий, которые получили LTPO OLED с динамическим диапазоном от 10 до 120 Гц, базовый Pixel 10 использует LTPS-дисплей.

Он способен переключаться лишь между 60 и 120 Гц, без гибкого снижения частоты ради экономии батареи. Поэтому Google решила оставить 60 Гц активными по умолчанию, рассчитывая, что большинству пользователей этого хватит, а устройство будет работать дольше без подзарядки.

Тем не менее, для тех, кто чувствителен к плавности интерфейса, опция доступна в несколько кликов. В итоге Pixel 10 демонстрирует ту же тактику, что и его предшественники, жертвуя изначальной «плавностью ради автономности».