Уникальную находку связали с евангельскими временами

Уникальная находка в Галилейском море проливает свет на евангельские времена

В Галилейском море была обнаружена лодка, возраст которой составляет около двух тысяч лет. Археологи предполагают, что она может быть связана с евангельскими временами и описанными в Новом Завете событиями.

Лодка была найдена в 1986 году во время сильной засухи, когда уровень воды в озере значительно понизился. Два израильских археолога-любителя с помощью металлоискателя обнаружили железные гвозди в обнажившемся иле. В ходе дальнейших раскопок они вскрыли деревянную конструкцию овальной формы.

Специалисты подтвердили, что лодка относится к римскому периоду, а радиоуглеродный анализ точно датировал ее первым веком нашей эры. Археологи отмечают, что найденное судно по своим характеристикам соответствует лодкам, описанным в Евангелиях от Матфея и Марка. Это были рыболовецкие лодки, способные вместить около 12 человек.

Ученые подчеркивают, что прямых доказательств того, что именно этой лодкой пользовался Иисус Христос, не существует. Однако материалы и размеры лодки указывают, что она принадлежала небогатым рыбакам, что совпадает с описанием учеников Христа. Раскопки велись в спешке, поскольку уровень воды в озере снова начал подниматься. Археологи поместили всю конструкцию в кокон из стекловолокна и изоляционной пены, что позволило безопасно извлечь ее из ила.

После многолетних консервационных работ с 2000 года "лодка Иисуса" выставлена в музее Игаля Алона в Израиле. Таким образом, эта находка представляет собой не просто археологический объект, а возможное материальное свидетельство эпохи и событий, описанных в Библии.