Три смартфона Xiaomi 16 прошли сертификацию

Серия Xiaomi 16, по слухам, будет включать три модели: Xiaomi 16, 16 Pro и новую 16 Pro Mini. Так, все три устройства недавно получили сертификацию 3C в Китае.

© Xiaomi

В базе данных 3C появились номера моделей 25113PN0EC и 25098PN5AC, которые, как сообщается, соответствуют Xiaomi 16 и 16 Pro. Китайские блогеры также упоминают третье устройство с номером 2509FPN0BC, вероятно, это будущая 16 Pro Mini. Все модели поставляются с зарядным устройством MDY-18-EW мощностью до 100 Вт (20V 5A).

© 3C

Ожидается, что Xiaomi 16 получит Snapdragon 8 Elite 2. Стандартная модель может иметь экран около 6,3 дюйма с минимальными рамками, Pro — версии с 6,3 и 6,8 дюйма. Основная камера стандартного Xiaomi 16 будет с сенсором OV50Q и телеобъективом, а Pro может получить более крупный сенсор Smartsens и перископический объектив для увеличенного зума.

Батареи: около 7000 мА·ч у Xiaomi 16 и 7500 мА·ч у Pro. Презентация серии, вероятно, состоится после Snapdragon Summit с 23 по 25 сентября, сначала в Китае, а затем международный релиз.