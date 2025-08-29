Google упростила ремонт Pixel Watch 4

Новые Google Pixel Watch 4 получили не только новые функции, но и возможности ремонта. Журнал Wired сообщил, что компания полностью переработала конструкцию корпуса, чтобы упростить замену ключевых деталей.

Снаружи часы мало отличаются от предыдущей модели, но внутри всё изменилось. Теперь задняя крышка держится всего на двух винтах, скрытых под креплением ремешка. После её снятия открывается доступ к сенсорам, моторчику вибрации и аккумулятору. Чтобы заменить батарею, нужно выкрутить еще два винта, а экран можно снять всего за 13 минут, используя четыре винта.

Google также добавила силиконовое кольцо для сохранения защиты от влаги (IP68) после замены дисплея. Правда, после вскрытия часы уже не будут подходить для плавания. Тем не менее, это всё равно заметное преимущество по сравнению с конкурентами, пишут СМИ.

Pixel Watch 4 работают на Wear OS 6 с новым процессором Snapdragon W5 Gen 2, поддерживают вызов экстренных служб по спутнику и обеспечивают до 30 часов работы в версии 41 мм и до 40 часов в версии 45 мм. Цена начинается с $349.