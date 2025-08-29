Ученым удалось прочитать 1000-летний буддийский свиток

Команде немецких ученых из центра Helmholtz-Zentrum Berlin удалось впервые «виртуально» развернуть и прочитать древний буддийский молитвенный свиток, который был запечатанным на протяжении почти тысячи лет. Для этого исследователи применяли передовые технологии, такие как трехмерная рентгеновская томография и анализ с помощью искусственного интеллекта.

Реликвию нашли внутри так называемого гунгераа — переносного священного алтаря, которые использовали монгольские кочевники. Там они хранили религиозные статуэтки, украшения и молитвенные свитки, известные как «дхарани». Эта традиция была почти полностью исчезла во время Монгольской революции 1921 года, поэтому экземпляр, который содержится в Этнологическом музее Берлина, является большой редкостью.

Исследователи изучили три небольших свитка, не разворачивая их физически. Каждая из находок представляет собой полосу длиной около 80 сантиметров, которая была свернута примерно 50 раз в тугой рулон размером не более 2,5 сантиметра.

Выяснилось, что тексты на свитках были написаны тибетским алфавитом, но на санскрите. Самой четкой фразой, которую удалось прочитать ученым, оказалась одна из самых древних и распространенных мантр в тибетском буддизме — «Ом мани падме хум», что переводится как «Слава драгоценности в лотосе», передает портал Science XXI.

