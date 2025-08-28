Ученый объяснил появление многочисленных пятен на Солнце

Появление большого количества пятен на Солнце связано с пиком его активности, угрозы для людей на Земле они не представляют. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

© NASA

Она отметила, что пятна на Солнце свидетельствуют о его активности.

«Число пятен довольно большое, но это типично для максимума цикла солнечной активности. Согласно прогнозу космической погоды проекта БСА ФИАН BSA-SpaceWeather в радиодиапазоне, не стоит ожидать чего-то необычного», — добавила Кравченко.

Среди возможных последствий она назвала вспышки, выбросы корональной массы, в том числе направленные в сторону Земли, и магнитные бури.

Также Кравченко указала, что подобные пятна обычно существуют длительное время и могут активироваться в любой момент, но предсказать это сложно.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о появлении на Солнце за последние сутки около сотни новых пятен.