В Грузии обнаружена кость раннего вида человека

Находка может пролить свет на образ жизни первых колонизаторов Евразии

Археологи обнаружили челюстную кость, возраст которой составляет 1,8 миллиона лет, в Грузии на участке в Орозмани. Как пишет The Independent, это открытие может значительно расширить знания о древнейших доисторических поселениях людей на евразийском континенте.

По словам профессора археологии каменного века в Тбилисском государственном университете Илии Георгия Бидзинашвили, изучение останков ранних людей и ископаемых животных из Орозмани позволит определить образ жизни первых колонизаторов Евразии. Челюстную кость нашли примерно в 100 километрах к юго-западу от Тбилиси. В 2022 году в этом же районе обнаружили зуб ранних людей аналогичного возраста.

Помимо человеческих останков, исследователи нашли окаменелости различных животных: саблезубого тигра, слона, волка, оленя и жирафа. Также был обнаружен тайник с каменными орудиями.

Ученые считают, что анализ челюстной кости и окаменелостей животных может дать важные ответы об эволюции ранних людей после их миграции из Африки, включая особенности их питания и климатические условия того периода. Археологи ежегодно находят новые останки Homo erectus на месте раскопок в Орозмани.