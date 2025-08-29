В Грузии обнаружена кость раннего вида человека

В Грузии обнаружена челюстная кость раннего вида человека возрастом 1,8 млн лет
Находка может пролить свет на образ жизни первых колонизаторов Евразии
Археологи обнаружили челюстную кость, возраст которой составляет 1,8 миллиона лет, в Грузии на участке в Орозмани. Как пишет The Independent, это открытие может значительно расширить знания о древнейших доисторических поселениях людей на евразийском континенте.
По словам профессора археологии каменного века в Тбилисском государственном университете Илии Георгия Бидзинашвили, изучение останков ранних людей и ископаемых животных из Орозмани позволит определить образ жизни первых колонизаторов Евразии. Челюстную кость нашли примерно в 100 километрах к юго-западу от Тбилиси. В 2022 году в этом же районе обнаружили зуб ранних людей аналогичного возраста.
Помимо человеческих останков, исследователи нашли окаменелости различных животных: саблезубого тигра, слона, волка, оленя и жирафа. Также был обнаружен тайник с каменными орудиями.
Ученые считают, что анализ челюстной кости и окаменелостей животных может дать важные ответы об эволюции ранних людей после их миграции из Африки, включая особенности их питания и климатические условия того периода. Археологи ежегодно находят новые останки Homo erectus на месте раскопок в Орозмани.