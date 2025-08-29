Обнаружены следы древней жизни в датском заливе

Находка в Орхусе помогает понять, как древние люди приспосабливались к изменениям климата.

В датском заливе Орхус на глубине восьми метров археологи обнаружили место, где когда-то кипела жизнь. Под водой найдены обрывки повседневной жизни древних общин: кости животных, каменные орудия, наконечники стрел и даже зуб тюленя.

Среди находок особое место заняли обработанные куски дерева. Их возраст удалось определить по годичным кольцам. Ученые подсчитали: тогда море поднималось примерно на два метра за столетие. Для наших предков это означало одно — переселяться или утонуть.

Исследователи сравнивают открытие с деталью гигантского пазла, где другие куски спрятаны в разных уголках Европы. Параллельно они изучают Доггерленд — огромный кусок суши, когда-то соединявший Британию с континентом. Теперь его нет, но остались намеки на то, как люди приспосабливались к стихии.

Археологи говорят о находке как о настоящем путешествии во времени. Старые кости и каменные клинки напоминают, что когда-то кто-то сидел у костра, делал эти стрелы, ел мясо и смотрел на море, которое день за днем становилось все ближе.