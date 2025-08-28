«Принесет неприятные сюрпризы»: эксперт о непрерывных вспышках на Солнце

Уже несколько дней подряд фоновое рентгеновское излучение Солнца превышает допустимый уровень. На сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН появилось предупреждение о том, что в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка. Руководитель лаборатории, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал aif.ru о значении этого явления.

По словам ученого, «одна непрерывная вспышка — это, конечно, художественное выражение». Он отметил, что настоящие вспышки происходят локально на одном участке Солнца, а здесь речь шла о суммарном энерговыделении всех центров активности.

«Это все равно что сравнивать тепло от лесного пожара с отдельным сильным тепловым событием — взрывом», — подчеркнул Богачев.

По словам специалиста, суммарная энергия, выделяющаяся на Солнце в последние дни, превышает порог, который обычно ассоциируется с регистрацией вспышек — так называемый C-уровень. Это явление крайне редкое.

Рентгеновское излучение Солнца генерируется исключительно в результате активных процессов, происходящих на его поверхности. Сергей Богачев выдвигает гипотезу, что звезда, вероятно, перешла в режим накопления энергии для крупных взрывов и перестала расходовать её на мелкие события.