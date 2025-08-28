Россиянин нашел на дне реки двухметровый бивень мамонта

В Кировской области местный житель Андрей Мусихин нашел на дне реки Моломы бивень мамонта. Подробности сообщило издание «Подъем».

© Соцсети

По словам россиянина, длина находки составила 1,9 метра, и она даже не сразу поместилась в багажник автомобиля. Бивень Мусихин отвез в Вятский палеонтологический музей, но заметил, что там не слишком удивились такому «подарку».

«А что они скажут? Спасибо! И [спросили], где именно найден, район. Пропуск в музей еще дадут, наверное. У них это не первая подобная находка. Это же не череп инопланетянина», — сказал Мусихин.

Он добавил, что это уже второй бивень мамонта, который он находит в региональном водоеме, первый он обнаружил восемь лет назад. Ту находку мужчина также передал музею.

До этого сообщалось о случае в Нижнем Новгороде, где зуб мамонта нашли прямо в центре города. Археологи обнаружили останки на глубине примерно двух метров от современной поверхности земли на склоне оврага, расположенного недалеко от улицы Рождественской.