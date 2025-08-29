В Подмосковье нашли следы средневековой деревни

Археологи в Подмосковье нашли остатки поселения XIV–XVI веков, известного как Поварово 2. Исследования велись на территории площадью 11,6 тыс. кв. м в районе между поселком Поварово и деревней Лыткино, на берегу реки Радомли. Работы проводились в рамках охранных раскопок перед строительством высокоскоростной железной дороги.

© runews24.ru

Деревня включала три жилых дома и хозяйственные постройки. По данным археологов, они были уничтожены пожаром, на что указывает угольный слой толщиной около 5 см. Рядом найдены следы частоколов, которые могли служить границами владений или загонами для скота.

Особое внимание специалистов привлекли свидетельства подсечно-огневого земледелия — метода обработки земли путем вырубки и выжигания леса, где зола использовалась как удобрение. Керамический материал был разделен на четыре хронологические группы, что указывает на три периода заселения деревни с интервалами около 20 лет.

Среди находок — серебряная полтина весом 86 г, три перстня, включая серебряный с гравировкой, а также редкая монета периода княжения Андрея Дмитриевича Можайского.

По архивным документам 1504 года, поселение находилось на границе владений великого князя Ивана III и дмитровского князя Юрия Ивановича. Позднее оно упоминалось как часть «деревень Лыткинского села», сообщает издание «Наука и жизнь».

Ранее в Калининском районе Тверской области, относящемся к исторической области Подмосковья, в ходе охранных раскопок, проводившихся перед строительством мостового перехода через реку Тверцу, было обнаружено городище VI–V веков до н. э., представляющее диа́ковскую культуру.