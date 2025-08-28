Ученый связал пропажу пловца в Босфоре с огромным морским змеем

В Босфоре, где исчез российский пловец Николай Свечников во время заплыва, возможно, обитает Черноморский змей Блэки — загадочный хищник, существование которого пока не подтверждено. Об этом aif.ru заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

По словам специалиста, змей, бывает, заходит из Черного в Эгейское море. Как уточнил Таврический, «так что вполне мог и он быть».

«А в самом Босфоре был при византийском историке и писателе Прокопии Кесарийском. Он описывал случай у Босфора, когда Блэки, гоняясь за дельфинами, сел на мель. И набежали местные ребята, топорами порубили его», – добавил Таврический.

В интернете можно найти множество свидетельств очевидцев, которые утверждают, что видели огромного змея длиной около 30 метров. Верхняя часть его тела была темно-коричневой, а нижняя — светлой. Например, писатель Всеволод Иванов рассказывал, что видел это загадочное существо в 1952 году на побережье Сердоликовой бухты Карадага. А в 1961 году трое людей якобы наблюдали голову гигантского змея над водной гладью на высоте трех метров. Однако научные исследования и доказательства существования этого змея отсутствуют.

23 августа в Турцию прибыл Николай Свечников, кандидат в мастера спорта и владелец школы плавания. На следующий день он принял участие в массовом заплыве, где собралось более тысячи участников. По предварительным данным, знакомые потеряли его из виду на дистанции в 500-600 метров после стартового сигнала. Организаторы заметили отсутствие россиянина лишь спустя восемь часов.