В Минцифры поддержали создание фотобанка домашних животных

Идею «Новых людей» по созданию фотобанка питомцев для поиска пропавших домашних животных с помощью искусственного интеллекта поддержали в Минцифры. Об этом сообщает 28 августа РИА Новости, ссылаясь на ответ министерства на обращение депутатов Госдумы.

© Парламентская газета

В ведомстве считают, что фотобанк домашних животных целесообразно создавать в качестве второго этапа развития системы регистрации домашних животных для дополнения сформированной базы данных уникальных идентификационных номеров и чипов домашних животных с привязкой к данным владельца домашнего животного.

В Минцифры также отметили необходимость доработки ФГИС «ВетИС» для хранения сведений о домашних животных, их уникального идентификационного номера и номера чипа, информации об их владельцах, а также фотографий домашних животных; доработки нормативных правовых актов в сфере ветеринарии и ответственного обращения с животными, закрепления ограниченного числа лиц, имеющих доступ к ФГИС «ВетИС» и регистрирующих домашнее животное в реестре; интеграции региональных информационных систем с ФГИС «ВетИС» для переноса данных о ранее зарегистрированных домашних животных, ускорения их повсеместной регистрации в РФ и снижения нагрузки на граждан при внедрении обязательной регистрации животного.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести учет домашних животных. Будет введен регламент учета и маркирования питомцев. Законопроект должен быть подготовлен до мая 2026 года.