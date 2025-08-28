Эксперт рассказал о способах тотальной защиты ноутбука от воров

В условиях, когда ноутбук, как и смартфон, постоянно подвержен риску кражи и несанкционированного доступа, многие пользователи задаются вопросом, как максимально обезопасить свою технику. Несмотря на то, что у большинства моделей нет сканера отпечатков пальцев или системы распознавания лиц, существуют универсальные способы сделать кражу лептопа бессмысленной для преступника. О них «Газете.Ru» рассказал менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артем Пищулин.

Одним из часто недооцененных, но эффективных способов защиты является замок Kensington. Он представляет собой небольшое, прочное отверстие в корпусе ноутбука, в которое вставляется специальный тросик. Хотя такой трос можно перекусить при наличии времени и инструментов, он эффективно предотвращает быструю кражу устройства в людных местах – в транспорте, на открытых мероприятиях или даже во время перемены в аудитории, когда злоумышленник пытается быстро выдернуть устройство и убежать. У большинства современных ноутбуков разъем под Kensington уже имеется, и эксперт призывает не игнорировать эту возможность, особенно в местах скопления людей.

Если ноутбук все же был украден, он окажется бесполезным для преступника, если пользователь предварительно установил пароль BIOS/UEFI. BIOS/UEFI – это, как объяснил Пищулин, аппаратная защита, которая гораздо сложнее поддается взлому, чем обычный пароль операционной системы. Установка такого пароля оправдана при частом использовании ноутбука в общественных местах.