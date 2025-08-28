Найдены окаменелости древнего крокодила, разрывавшего на части динозавров

Ученые обнаружили в Аргентине сверхплотоядного родственника крокодилов. Он жил во времена динозавров и, по словам исследователей, разрывал их на части мощными челюстями.

Новый вид получил имя Kostensuchus atrox, объединившее название патагонского ветра («kosten» на языке аборигенов) и имя египетского бога с головой крокодила («Souchos», в переводе с греческого «свирепый»).

Окаменелость нашли в отложениях, сформировавшихся около 70 миллионов лет назад. В то время регион был покрыт теплыми и влажными пресноводными поймами. Помимо динозавров, там обитали млекопитающие, черепахи, змеи и лягушки.

Тело крокодила сохранилось практически полностью, включая череп, челюсти и кости. Ученые определили, что при жизни рептилия достигала 3,5 метров в длину и весила около 250 кг. Широкая и мощная челюсть и острые зубы позволяли ему справляться с крупной добычей, включая даже динозавров.

Kostensuchus atrox являлся сверхплотоядным, то есть питался почти исключительно мясом. В отличие от крокодилов, подстерегающих жертв в воде, он вел сухопутный образ жизни.

Kostensuchus atrox был одним из самых крупных хищников в своей экосистеме. Он принадлежал к вымершей группе пейрозавридов, родственной современным крокодилом и аллигаторам. Ее представители обитали в Южной Америке, Африке и на Мадагаскаре. Пейрозавриды вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад, сообщает PLOS One.

Ранее в Бразилии нашли адского муравья возрастом 113 миллионов лет. Это старейший из когда-либо найденных муравьев. Муравьи семейства Haidomyrmecinae протыкали добычу жвалами, похожими на лезвия, и пригвождали ее к поверхности.