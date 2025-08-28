Древнего крокодила, разрывавшего на части динозавров, нашли в Аргентине

Мир24

Ученые обнаружили в Аргентине сверхплотоядного родственника крокодилов. Он жил во времена динозавров и, по словам исследователей, разрывал их на части мощными челюстями.

Найдены окаменелости древнего крокодила, разрывавшего на части динозавров
© Global Look Press

Новый вид получил имя Kostensuchus atrox, объединившее название патагонского ветра («kosten» на языке аборигенов) и имя египетского бога с головой крокодила («Souchos», в переводе с греческого «свирепый»).

Окаменелость нашли в отложениях, сформировавшихся около 70 миллионов лет назад. В то время регион был покрыт теплыми и влажными пресноводными поймами. Помимо динозавров, там обитали млекопитающие, черепахи, змеи и лягушки.

Тело крокодила сохранилось практически полностью, включая череп, челюсти и кости. Ученые определили, что при жизни рептилия достигала 3,5 метров в длину и весила около 250 кг. Широкая и мощная челюсть и острые зубы позволяли ему справляться с крупной добычей, включая даже динозавров.

Kostensuchus atrox являлся сверхплотоядным, то есть питался почти исключительно мясом. В отличие от крокодилов, подстерегающих жертв в воде, он вел сухопутный образ жизни.

Kostensuchus atrox был одним из самых крупных хищников в своей экосистеме. Он принадлежал к вымершей группе пейрозавридов, родственной современным крокодилом и аллигаторам. Ее представители обитали в Южной Америке, Африке и на Мадагаскаре. Пейрозавриды вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад, сообщает PLOS One.

Ранее в Бразилии нашли адского муравья возрастом 113 миллионов лет. Это старейший из когда-либо найденных муравьев. Муравьи семейства Haidomyrmecinae протыкали добычу жвалами, похожими на лезвия, и пригвождали ее к поверхности.