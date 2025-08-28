В Сбере рассказали об изменениях в приложении для инвестиций

Официальное приложение СберИнвестиции под названием DriveInvest появилось в App Store. В Сбере отмечают, что приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и инструментам анализа с наглядными графиками. В приложении полностью переработан раздел «Рынок»: там появились три вкладки, которые помогают ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно.

«Через наше приложение ежемесячно свыше миллиона пользователей совершают сделки — среди них как начинающие инвесторы, так и профессионалы рынка. Мы стремились сделать обновление максимально удобным и интуитивно понятным, уделив особое внимание комфорту новичков. Пользователи Android уже высоко оценили обновление — теперь оно доступно и владельцам iPhone», — отметил лидер трайба «СберИнвестор» Сбербанка Максим Чекмарев.

В Сбере рекомендуют клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store. Актуальная информация о выходе новых версий — только в официальных каналах Сбера.