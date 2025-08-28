Российская компания анонсировала самый тонкий в мире iPhone 17 Air

Российский люксовый бренд Caviar представил свою новую коллекцию Stealth, заявив о создании смартфона iPhone 17 Air без камер, который, по их утверждению, будет еще тоньше будущей версии от Apple. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Caviar.

В то время как Apple готовится представить свою новую линейку iPhone, включая, предположительно, самый тонкий в истории iPhone Air, Caviar уже продемонстрировала готовые макеты своего усовершенствованного дизайна. Бренд позиционирует коллекцию Stealth как главный релиз года, нацеленный на пользователей, для которых приоритетна защита личной жизни и данных.

В линейку Stealth вошли две уникальные модели. Одной из них стал iPhone 17 Air Carbon — самый легкий кастом в истории Caviar. Эта модель, выполненная в ультралегком карбоне, полностью лишена камер, что отражает философию чистой формы и обеспечивает полную свободу и защиту личной жизни владельца. Его минималистичный дизайн подчеркивает невесомую роскошь, а каждый из 19 экземпляров будет иметь уникальный номер гравировки, подтверждающий эксклюзивность выпуска.

Вторая модель, iPhone 17 Pro Max Titan, предназначена для профессионалов, работающих, как утверждает бренд, в условиях повышенной секретности. Этот смартфон также лишен камер, имеет строгий дизайн.

Caviar заявляет, что коллекция Stealth, получившая новое развитие в 2025 году, становится символом эры, когда личная жизнь и конфиденциальность данных требуют высшего уровня защиты. Устройства из коллекции Stealth доступны к предзаказу, начиная от 529 тысяч рублей за кастомный iPhone Air.