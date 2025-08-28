В анонсе презентации Apple заметили намеки на цвета новых iPhone

Apple готовится представить новые модели iPhone на мероприятии «Awe Dropping», которое состоится 9 сентября. В рамках презентации ожидается анонс iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, а также обновленные версии Apple Watch и AirPods.

Интерактивный логотип события намекнул на цветовые решения будущих устройств. Оранжевый оттенок, используемый в дизайне, указывает на iPhone 17 Pro, а синий — на iPhone 17 Air. По мнению аналитика Марка Гурмана, именно эти цвета станут новыми в линейке. Предполагается, что синий вариант Air будет похож на расцветку Sky Blue у MacBook Air с процессором M4.

© Mark Gurman

Отдельное внимание компания собирается уделить модели iPhone 17 Air. Упоминание термина «Awe Dropping» связано с его тонкостью и легкостью, что делает этот смартфон главным акцентом предстоящего события.