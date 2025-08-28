Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала два новых сообщения. Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует сообщения радиостанции.

Так, в 9:09 мск в эфир вышло сообщение «НЖТИ 71930 ВОКЗАЛЬНЫЙ 6698 6657». Следом, в 9:17 мск, в эфир вышло «НЖТИ 87047 АЗООСПЕРМИЯ 0697 2807».

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила у радиолюбителей прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно, как и их расшифровка.

Ранее, 27 августа, в эфире прозвучали слова «нитромопс» и «пулолед». До этого, 25 августа, — «нардосаж», а 22 августа — «аортовый».