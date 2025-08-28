Пользователям Pixel 10 ограничили объем доступной оперативной памяти

Google изменила подход к распределению оперативной памяти в смартфонах Pixel 10. Теперь из 12 ГБ пользователю доступно лишь около 9 ГБ — оставшиеся 3 ГБ постоянно зарезервированы под работу AI-Core и тензорного процессора Tensor G5.

© Ferra.ru

Это сделано для того, чтобы встроенные нейросетевые функции — вроде Live Translate, расшифровки звонков или Pixel Journal — запускались мгновенно и не требовали подгрузки моделей из памяти при каждом обращении.

В прошлом поколении Pixel 9 обычные версии отдавали всю память под приложения, а резерв был только у моделей Pro с 16 ГБ оперативни. Теперь же даже базовые смартфоны получили постоянный «кусок» RAM, закреплённый за ИИ.

© Android Authority

Для большинства пользователей этого не будет заметно: 8–9 ГБ по-прежнему хватает на многозадачность и тяжёлые игры. Но те, кто редко использует ИИ-сервисы, могут посчитать такое решение пустой тратой ресурсов.

Впрочем, Google явно делает ставку на то, что ИИ станет ключевым элементом опыта использования Pixel.