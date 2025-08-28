Xiaomi объявила дату анонса HyperOS 3

Xiaomi официально подтвердила дату анонса HyperOS 3 — новая версия оболочки будет представлена уже сегодня, 28 августа, в Китае.

Ранее ходили слухи, что система выйдет под названием HyperOS 26, однако компания уточнила: обновление основано на Android 16. По словам главы бренда Лу Вейбина, новинка принесет улучшения в плавности интерфейса и общей отзывчивости, хотя конкретные детали пока не раскрываются.

Сразу после презентации стартует бета-тест, первым доступ к системе получат владельцы Xiaomi 15, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition, а также планшетов Pad 7S Pro 12.5 и Pad 7 Pro. Записаться можно через центр внутренних тестов в сообществе Xiaomi.

Таким образом, уже сегодня пользователи увидят все ключевые новшества оболочки, а Xiaomi продолжит стратегию активного обновления ПО, делая ставку на Android 16 как основу для своей экосистемы.