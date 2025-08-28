Oppo Find X9 получит Dimensity 9500

Oppo готовит к октябрю релиз линейки Find X9. Свежая утечка раскрыла основные характеристики базовой модели.

Смартфон получит 6,59-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, а также ультразвуковой сканер отпечатков в дисплее. В основе — свежий чип MediaTek Dimensity 9500.

Главный акцент сделан на камерах: три 50-Мп модуля — основной Sony Lytia LYT-808 с OIS, ультраширик Samsung JN5 и перископ с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией на базе Samsung JN9. Фронталка тоже впечатляет — 50 Мп с сенсором JN1.

За автономность отвечает огромный аккумулятор на 7025 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводу.

Смартфон выйдет уже с Android 16 из «коробки» и оболочкой ColorOS 16. Также заявлены новая линейная вибрация по оси X, стереодинамики, защита IP68/IP69 и возврат фирменной кнопки Plus Key.

На фоне предшественника, Find X9 выглядит серьёзным апгрейдом с большим упором на энергоёмкость и камеры.