Samsung объявила сроки выхода стабильной версии One UI 8

Samsung официально объявила сроки выхода стабильной версии прошивки One UI 8, основанной на Android 16. Тестирование началось ещё в мае.

Затем программа была расширена не только на последние, но и на другие флагманские модели Galaxy. Однако Samsung пока не сообщила, какие именно устройства получат обновление до Android 16 и One UI 8. Ожидается, что стабильное обновление начнётся в сентябре 2025 года и будет включать серию Galaxy S25.

В новой версии One UI 8 появятся новые динамические живые обои и сценарии для персонализации и автоматизации. Многие приложения, такие как «Галерея», «Файлы», «Погода», «Напоминания» и «Календарь», будут обновлены и улучшены.

Специальная папка Secure Folder станет более безопасной, с возможностью назначения отдельного отпечатка пальца для доступа. В приложении «Камера» можно будет переназначить жест смахивания для открытия элементов управления. Управление будильниками будет улучшено с помощью виджета на главном экране и возможностью группировки существующих будильников. Приложение «Здоровье» позволит соревноваться с друзьями в фитнес-целях и получать напоминания о своём состоянии.