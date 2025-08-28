Nothing угодила в скандал из-за стоковых фотографий

Компания Nothing на днях начала отвечать на выпады множества пользователей на счёт стоковых фото своей последней модели Phone 3. Nothing оказалась в центре скандала в связи с использованием стоковых изображений вместо оригинальных фотографий Nothing Phone 3.

© Ferra.ru

Сооснователь компании Акис Евангелидис пояснил, что это произошло из-за задержки замены контент-заполнителей, которые применяются в рекламных и материалах и анонсах, используемых на момент тестирования продукта перед началом массового производства. А после эти самые контент-заполнители должны заменяться рендерами продукта.

Евангелидис подчеркнул, что компания предпринимает меры для улучшения ситуации и уже занимается заменой «фиктивных» демонстрационных материалов. При этом он так и не дал внятного ответа, почему компания решила использовать стоковые фото вместо, пусть устаревших, но реальных снимков продукта.