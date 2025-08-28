В WhatsApp появилась возможность написать сообщение с помощью ИИ

В мессенджере WhatsApp появилась функция на основе искусственного интеллекта, с помощью которой пользователи смогут сформулировать сообщение.

Об этом сообщили в блоге платформы.

«Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию «Помощь в написании», — говорится в сообщении.

Новая функция предложит пользователям несколько стилей написания сообщения. Например, профессиональный, юмористический или поддерживающий. Функция работает на основе технологии Private Processing.

В настоящее время «Помощь в написании» доступна на английском языке в США и других странах. В будущем мессенджер планирует расширить число языков и стран.

21 августа в WhatsApp появилась функция автоответчика, которая позволит оставлять голосовые сообщения, если собеседник не ответил на вызов. Нововведение было замечено в бета-версии мессенджера под номером 2.25.23.21 для Android. В интерфейсе звонка этой версии приложения появилась кнопка «Записать голосовое сообщение», расположенная между «Завершить вызов» и «Позвонить снова».