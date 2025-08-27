В России прочат ажиотаж на новые iPhone из-за нового дизайна

Новенькие iPhone появятся в России за несколько дней до старта мировых продаж, сказал НСН блогер Wylsacom. В этом году точно будет ажиотаж вокруг новых iPhone 17, которые представят публике 9 сентября, однако дефицита гаджетов в России ожидать не стоит, сказал в эфире НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов). Apple официально объявила о проведении презентации Apple Event, на которой планирует представить ряд новинок. Презентация запланирована на 9 сентября. На сцене ожидаются свежая линейка iPhone 17, новые Apple Watch и iPad, обновленные AirPods, а вместе с этим в день презентации выйдет и новая iOS 26, а также обновления для других ОС. Петухов отметил, что новенькие iPhone появятся в России за несколько дней до старта мировых продаж.

© dpa / ТАСС

«Исторически уже сложилось, что iPhone доезжают до России за два-три дня до старта мировых продаж за очень дорого. Обычно если девятого числа презентация, то 12 — предзаказы, а через неделю — старт продаж. Цена начнет падать по ходу поступления устройств. Сначала везут самые топовые модели, потому что на них самая высокая маржинальность. Начиная со второй недели, начнут появляться более адекватные версии по объему памяти. Цена начнет достаточно быстро снижаться. Я думаю, что в этом году точно будет спрос, потому что впервые с 12-го поколения iPhone Apple поменяет дизайн. У нас такое дело очень уважают, потому что можно будет сразу показать, что у тебя новый телефон, не нужно будет как-то изгаляться. За счет этого, конечно, большое количество людей захотят обновиться. Я ожидаю, что в первые дни и первую неделю ажиотаж все-таки будет высокий, но дефицита не ожидается, потому что огромное количество людей занимаются продажей iPhone. Скорее всего, достаточно быстро подтянутся ретейлеры со своими предложениями, и, соответственно, в рознице iPhone тоже появятся достаточно шустро», — сказал собеседник НСН.

По его словам, определенные опасения вызывает новый закон об обязательно предустановке RuStore. «Сейчас возникает вопрос по поводу нового закона об обязательной предустановке отечественного магазина RuStore: с 1 сентября все устройства в России должны иметь предустановленный RuStore, а на iOS это технически сделать пока невозможно без содействия Apple. Есть ощущение, что они в данном случае вряд ли будут как-то вовлекаться в этот процесс. Мне любопытно, как будет наша розница торговать iPhone с учетом изменений законодательства», — заключил эксперт. Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что корпорация Apple, скорее всего, не будет препятствовать установке отечественного магазина RuStore на свои смартфоны, продаваемые в России.