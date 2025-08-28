Блогер сравнил камеры Nothing Phone (3) и iPhone 16

Эксперт YouTube-канала GadgetRevNow продемонстрировал, как в разных ситуациях снимают фото и видео Nothing Phone (3) на фоне iPhone 16.

© YouTube/GadgetRevNow

На iPhone 16 стоит двойная камера, а на Nothing Phone (3) - тройная. При этом все модули имеют разрешение 50 МП.

При съёмке фото на основную камеру более приглушённые и естественные цвета получаются на iPhone. У Nothing немного больше угол обзора, а цветопередача более тёплая. На 2х тенденция та же, что и на 1х. Если же вам нужен больший зум в портретном режиме, то выбирайте Nothing.

С селфи история та же: более тёплые цвета на Nothing и более натуральные на iPhone. Также снимки на Nothing выходят более детализированными.

iPhone 16 поддерживает съёмку видео в кинематографическом режиме на фронтальную камеру, а у Nothing такой функции нет.

При дневном света на ультраширокоугольную камеру фотографии получаются вновь более тёплыми на Nothing. Кроме того, он лучше обрабатывает тени.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

По части зума и макросъёмки лидирует Nothing, а вот видео снимает в любых условиях лучше iPhone.

При слабом освещении почти при полном отсутствии света лучше справляется со съёмкой фото на ультраширик iPhone, тогда как при искусственном свете - наоборот, Nothing. На основную камеру лучше фотографировать ночью тоже на iPhone 16: у него лучше экспозиция и детализация.