Компания Anthropic, разработчик чат-ботов семейства Claude, выпустила расширение под названием Claude для Chrome. Это расширение может выполнять разные задачи по поручению пользователя.

По словам обозревателей Neowin, пользователь может «обязать» Claude просматривать письма в Gmail и напомнить адресатам об ожидании ответа. Либо можно поставить Claude задачу найти для себя недвижимость, соответствующую пожеланиям пользователя на основании тестового описания.

Инсайдеры отмечают, что несмотря на удобство использования Claude для Chrome, это также лазейка для мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться расширением, при его взломе, чтобы получить доступ к почтовому ящику для завладения корреспонденцией и распространять письма с вредоносными вложениями. Кроме того, Claude может выполнять инструкции из таких писем, например, удалить файлы или отправить деньги.