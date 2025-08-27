Химики получили из марсианского грунта металл для внеземных баз

Создание поселений на Марсе — цель, к которой стремятся миллиардеры, космические агентства и исследователи. Однако для строительства нужны материалы, их перевозка с Земли невозможна. Например, отправка ровера Perseverance на Марс стоила НАСА 243 миллиона долларов.

Доктор Дедди Набабан из Университета Суинберна (Австралия) предложил одно из решений. Он изучает марсианский реголит. Он и его коллеги проводят эксперименты с имитацией почвы Красной Планеты. Результаты опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Вещество, имитирующее марсианский грунт было подвергнуто обработке в специальной камере, находящуюся под давлением, аналогичным давлению на поверхности Марса, и нагревается до высоких температур. Это позволило получить почти чистое железо при температуре около 1000°C. При температуре 1400°C формировались железно-кремниевые сплавы.

«Металлы сливались в каплю, которую можно было отделить от шлака, как это делают на Земле», — объяснил ученый.

Сплавы, полученные на планете, могут использоваться для строительства жилых объектов, машин и других нужд.

«Нам нужно понять, как эти сплавы будут вести себя со временем, и, конечно же, можно ли воссоздать этот процесс на реальной поверхности Марса, но прогресс очевиден», — добавил он.

Доктор Набабан уверен, что результаты их работы принесут пользу не только космическим исследованиям, но и улучшат металлургию на Земле.