Обнаружены останки динозавра с «броней»

Международный коллектив палеонтологов обнаружил на севере Марокко останки потенциально древнейшего анкилозавра, бронированного ящера, чье тело было покрыто множеством острых шипов, длина части которых составляла более метра.

Изучение хвоста этого ящера радикально поменяло представления ученых о том, как и когда у анкилозавров появилась костяная "булава", сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.

"Когда мы начали изучать останки этого динозавра, мы просто не могли поверить в то, насколько причудливым является его облик. Он не похож ни на одного другого динозавра или любое современное живое существо. Его изучение полностью перевернуло наши представления о том, как эволюционировали анкилозавры, а также эта находка стала демонстрацией того, что нам еще многое предстоит узнать об этих удивительных животных", - заявил профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Ричард Батлер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, останки данного динозавра, получившего имя Spicomellus afer, были случайно обнаружены крестьянами, живущими в окрестностях марокканского города Бульман, расположенного в горных регионах на севере данной арабской страны. В прошлом, ученые уже находили ребра этого анкилозавра, однако до настоящего времени им не удавалось найти другие части его скелета, необходимые для реконструкции облика ящера.

Проведенные учеными раскопки указали, что этот динозавр, живший на территории южного суперконтинента Гондвана около 165 млн лет назад, обладал крайне причудливой анатомией, не характерной для всех других анкилозавров. Все его ребра и многие другие кости обладали костистыми выростами-шипами, обладавшими большой толщиной и длиной. Особенно сильно была защищена шея ящера, украшенная "ошейником" из шипов метровой длины.

На этом защитные приспособления ящера не заканчивались. В позвонках Spicomellus afer ученые обнаружили свидетельства, что его хвост был приспособлен для нанесения мощных ударов шипами или "булавой", аналоги которой встречаются на хвосте более поздних анкилозавров из мелового периода, появившихся на Земле на десятки миллионов лет позднее марокканских ящеров.

По мнению исследователей, эти особенности Spicomellus afer говорят в пользу того, что анкилозавры приобрели все характерные для них ключевые защитные приспособления на самых первых этапах их эволюции, а не в меловую эру. Это говорит о том, что их костяная "броня" и хвостовая палица впоследствии менялась в сторону упрощения, а не усложнения, как считали в прошлом многие палеонтологи, подытожили авторы открытия.

Об анкилозаврах

Динозавры из числа анкилозавров представляли собой приземистых бронированных ящеров, чье тело было полностью покрыто крупными пластинами и шишками. В дополнение к этому, некоторые представители этого рода ящеров обладали своеобразной костяной палицей на хвосте. Ученые предполагают, что ее удары могли свалить тираннозавра и обречь его на мучительную смерть от переломов и ушибов. Также анкилозавры могли пользоваться этой "булавой" при борьбе с конкурентами за внимание самок.