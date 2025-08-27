Серия Vivo X300 с Dimensity 9500 и 8200 мА·ч выйдет в октябре

По слухам, Vivo представит новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro уже в октябре. Ранее предполагалось, что серия выйдет в конце сентября, но инсайдер Smart Pikachu сообщил о более поздней дате — когда в Китае завершатся праздничные выходные.

Линейка X300 получит чип Dimensity 9500. В отличие от прошлогодней серии X200, где было три модели, в этот раз на старте ожидаются только две версии — X300 и X300 Pro. При этом базовая модель X300, как и X200 Pro Mini, сохранит компактный формат с 6,3-дюймовым дисплеем.

Одним из главных обновлений станут камеры с новым поколением покрытия Zeiss, которое должно улучшить качество фотографий. Вместе со смартфонами компания планирует представить и новые беспроводные наушники.

Отдельно сообщается, что Vivo X300 Ultra может выйти лишь во втором квартале 2026 года.