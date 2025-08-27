Четыре модели iPhone уберут из продажи

После выхода новой модели смартфона iPhone 17 корпорация Apple прекратит производство и продажу четырех продуктов. Об этом сообщили в издании 9to5Mac.

— Apple, вероятно, прекратит выпуск iPhone 15 и iPhone 15 Plus после завершения презентации iPhone 17. Другие розничные продавцы, возможно, по-прежнему будут продавать эти два iPhone, но не стоит ожидать, что Apple сохранит их в своих магазинах, — сказано в сообщении.

Также корпорация прекратит продажу моделей Pro, таких как iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. На их место придут iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Вместо снижения цен на предыдущие модели, компания решила просто остановить их реализацию, передает издание.

Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что первая складная модель смартфона iPhone выйдет в 2026 году и будет оснащена четырьмя камерами.

Также стало известно, что цены на iPhone 17 в России в первый день продаж могут достигать почти полумиллиона рублей. Новые устройства появятся в продаже в РФ 20 сентября, на день позже мировой премьеры. В первый день традиционно фиксируются самые высокие цены: за iPhone 17 Pro Max перекупщикам придется платить от 380 тысяч рублей и выше.