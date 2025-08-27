Человек-осьминог: инженеры создают роботизированные руки для астронавтов

Аспирант Массачусетского технологического института (MIT), работает над проектом SuperLimbs — системой носимых роботизированных рук. Эти «дополнительные конечности» крепятся к специальному рюкзаку и могут помогать астронавтам в открытом космосе: поднимать их, если они упали, или удерживать и перемещать по поверхности космического корабля. По сути, это инженерная версия «Доктора Осьминога» из комиксов, только с практической целью.

Эрик Бальестерос начал карьеру с множества стажировок. В НАСА он помогал тестировать материалы для скафандров, портативные системы жизнеобеспечения и оборудование для тренировки космонавтов. Некоторое время он даже сотрудничал с Disney Imagineering, где участвовал в создании аниматроников для аттракционов, переводя «фантастические» сцены из фильмов в реальные механические конструкции. Этот опыт, по его словам, научил его соединять инженерное мышление с креативностью.

После окончания Техасского университета в Остине он работал в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), где участвовал в финальной подготовке марсохода Perseverance. Позже занимался проектами по системам самодиагностики для космических аппаратов. Именно коллега из JPL подтолкнула его продолжить обучение в MIT и заняться исследовательской работой.

Там он встретил профессора Гарри Асаду, который несколько лет назад предложил концепцию носимых роботизированных рук для астронавтов. НАСА тогда отказалось от идеи, но в MIT Бальестерос получил возможность воплотить ее в жизнь. Так родился проект SuperLimbs, ставший темой его магистерской, а затем и докторской работы. Ученые заметили, что большинство людей (около 80 %) в скафандре поднимаются после падения примерно одинаковым способом — они двигаются по схожей «траектории». На основе этого они сделали систему управления, где робот «знает» правильную последовательность движений и помогает человеку повторить ее.

«MIT похож на Хогвартс для инженеров, — говорит Бальестерос. — Это место, где можно воплощать мечты и строить то, что раньше казалось невозможным».

Устройство представляет собой носимую систему, с парой механических рук, которые выдвигаются из рюкзака, вмещающего систему жизнеобеспечения, батареи и двигатель. В условиях пониженной гравитации, вроде лунной — хоть тяга слабее, инерция остается прежней, а скафандр ограничивает движения. SuperLimbs помогают избежать падений и экономят энергию. При эксперименте с добровольцами, надевшими костюмы-имитации скафандров, с системой SuperLimbs они вставали заметно легче после падения.Сейчас команда MIT совместно с инженерами НАСА уже дорабатывает конструкцию. В ближайшие год планируется передать рабочий прототип в Космический центр имени Джонсона, где астронавты смогут протестировать систему в условиях, максимально приближенных к космосу, сообщает MIT News. Роботизированные руки позволят снизить риск для астронавтов и сделают их работу в открытом космосе более безопасной и эффективной.