Редчайшую индийскую монету нашли при раскопках под Суздалем

Российские археологи при раскопках обнаружили на территории могильника Гнездилово под Суздалем ценные исторические артефакты. Одной из самых заметных находок стала индийская монета-джитал VIII IX веков нашей эры, сообщает Институт археологии РАН.

Серебряные монеты джиталы использовались в Средние века на землях современных Афганистана, Пакистана и Индии. В Северной и Восточной Европе они встречаются крайне редко. В Суздальском Ополье находка стала первой в своем роде.

На лицевой стороне монеты изображен оседланный бык-зебу, на обратной всадник. Над быком сохранилась надпись, в переводе означающая «главнокомандующий или «военачальник.

Джитал обнаружили в женском погребении. Там находилось большое количество украшений, в том числе ожерелье, височные кольца, браслет и перстень.

Гнездилово считается ключевым памятником для изучения начальной истории Суздальской земли. Исследования там проходили еще в XIX веке, однако затем археологический памятник был утрачен и вновь открыт только в последние десятилетия. Особый интерес у ученых вызывают захоронения с оружием и всадническим снаряжением, которые редко встречаются в некрополях Северо-Восточной Руси.

Ранее под Красноярском нашли могилу скифского воина с железным оружием VI века до нашей эры. По мнению ученых, погибший обладал высоким статусом. Одной из наиболее интересных находок стал железный боевой чекан.