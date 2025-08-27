Редчайшую индийскую монету нашли при раскопках под Суздалем

Мир24

Российские археологи при раскопках обнаружили на территории могильника Гнездилово под Суздалем ценные исторические артефакты. Одной из самых заметных находок стала индийская монета-джитал VIII IX веков нашей эры, сообщает Институт археологии РАН.

© РИА Новости

Серебряные монеты джиталы использовались в Средние века на землях современных Афганистана, Пакистана и Индии. В Северной и Восточной Европе они встречаются крайне редко. В Суздальском Ополье находка стала первой в своем роде.

На лицевой стороне монеты изображен оседланный бык-зебу, на обратной всадник. Над быком сохранилась надпись, в переводе означающая «главнокомандующий или «военачальник.

Джитал обнаружили в женском погребении. Там находилось большое количество украшений, в том числе ожерелье, височные кольца, браслет и перстень.

Гнездилово считается ключевым памятником для изучения начальной истории Суздальской земли. Исследования там проходили еще в XIX веке, однако затем археологический памятник был утрачен и вновь открыт только в последние десятилетия. Особый интерес у ученых вызывают захоронения с оружием и всадническим снаряжением, которые редко встречаются в некрополях Северо-Восточной Руси.

