Правда ли, что быстрые зарядники убивают батарею смартфона?

У быстрых зарядок для смартфонов давно существует репутация «убийц мобильных батарей» — от 0 до 100% за полчаса звучит слишком уж хорошо. Но в реальности все не так просто. Портал howtogeek.com рассказал, правда ли, что быстрые зарядки могут повредить здоровью батареи.

© Unsplash

Быстрые зарядники используют повышенный ток (например, 5А вместо 1-2А) для того, чтобы насыщать батарею большим объемом энергии и, собственно, заряжать ее быстрее. Нюанс в том, что это увеличивает выработку тепла и механическую нагрузку на аноды аккумулятора, что, теоретически, снижает долговечность батареи.

Но здесь важно помнить, что быстрые зарядники наращивают скорость подачи энергии постепенно, и замедляют ее по мере насыщения батареи. Даже на финальной стадии зарядки любой смартфон тщательно следит за рядом параметров, от температуры батареи до напряжения, и подстраивает подачу энергии, чтобы показатели держались в пределах нормы. Последние пара процентов батареи заряжаются примерно на той же скорости, на которую способны обычные зарядники.

Именно поэтому некоторые производители утверждают, что их зарядники способны, например, зарядить аккумулятор «до 60% за 15». Если вы когда-нибудь владели таким, то наверняка замечали, что, через какое-то время, уровень заряда аккумулятора зависает на 70-90%, потому что финальные проценты заряжаются гораздо медленнее.

Некоторые современные смартфоны используют кремниево-углеродные аноды — эволюция литий-ионных, которая обеспечивает большую плотность и более быструю зарядку. Другие устройства построены на двухъячеечной конфигурации: она позволяет удвоить зарядную способность и без того быстрого зарядника. При таком раскладе смартфон может зарядиться от 0 до 100% буквально за 10 минут.

На практике батареям больше вредит не быстрая зарядка, а плохие привычки при подзарядке. Либо перезарядка. Либо глубокая разрядка. Многие люди оставляют смартфоны заряжаться на ночь, или позволяют им разрядиться до 2%, прежде чем тянуться за зарядником. Подобные повадки заметно ухудшают здоровье аккумулятора. Правило 80/20 применимо и к смартфонам: заряд менее 20% или свыше 80% причиняет наибольший стресс, который и приводит к деградации батареи.

Но проценты — не единственный фактор; температура тоже играет важную роль. Литий-ионные батареи любят температуры от 10 до примерно 40 градусов Цельсия, поэтому смартфоны нежелательно оставлять в слишком холодных местах, например, на снегу, либо под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателями.

Помимо этого, то, как человек пользуется смартфоном, также сказывается на здоровье аккумулятора. Здесь два главных подозреваемых — экран и чип устройства. Большинство флагманских смартфонов на Android имеют OLED-экраны, способные настраивать уровень яркости одиночных пикселей. По факту, черные пиксели выключаются полностью, и почти не расходуют энергию — а это значит, что темный режим может неплохо продлить автономность батареи.

Чип же может расходовать много энергии при выполнении требовательных задач, будто игры, 4К-видео, конференцсвязь или раздача беспроводного Интернета. Просто помните, что, чем интенсивнее нагрузка, тем сильнее изнашивается аккумулятор.