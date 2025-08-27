Суд в Москве оштрафовал Twitch на десятки миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 61 млн рублей за несоблюдение российского законодательства.

Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, <...> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек», — говорится в сообщении.

Платформу признали виновной по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории России.

В июле Таганский суд Москвы признал компанию Google и Twitch виновными в нарушении законодательства России. Организации обязали выплатить штрафы в размере 3,8 млн и 7 млн рублей соответственно.