Обнаружен топор бронзового века из внеземного металла

В Индонезии археологи и историки нашли редкий конический топор бронзового века возрастом более 3 000 лет. По мнению специалистов, он может быть сделан из метеоритного металла. Эта находка уникальна для региона и помогает лучше понять, как древние жители Борнео обрабатывали металл и строили общество, показывая богатую историю даже самых удаленных уголков острова. Об этом сообщил портал Radar Banjarmasin.

Топор попал в коллекцию местного жителя вместе с другими артефактами, найденными во время поиска золота. Среди них были древние бусины племени дайак и обычные каменные топоры. Но конический топор сразу привлек внимание специалистов своей необычной формой, высокой художественной обработкой и возможным метеоритным происхождением.

Молодой археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги, один из первых исследовавших находку, отметила:

«За все годы изучения археологии Калимантана я никогда не видела такого конического и необычного топора».

Хартатик из группы экспертов по культурному наследию Банджарского регентства (TACB) пояснил, что топор, известный местным жителям как «Джиджи Петир» или «Унту Гледек», имеет культурное и историческое значение. Местные легенды связывают его появление с ударами молнии, а ученые предполагают, что он был создан с использованием передовых методов обработки металла, скорее всего из расплавленного метеоритного материала.

В отличие от обычных каменных топоров, конический топор, вероятно, не предназначался для рубки. Его небольшой размер и необычный дизайн указывают на то, что он служил символом социального статуса или предметом торговли.

«Он представляет как артистизм, так и социальную иерархию, отражающую культуру общин бронзового века в Калимантане», — отметил Хартатик.

Эксперты подчеркивают, что проверка подлинности артефакта крайне важна. Необходимо точно знать, когда и как он был найден и передавался ли унаследованным путем. Это находка дает доказательства того, что древние общины Калимантана выходили за пределы каменного века, применяя сложные технологии обработки металла для символических, социальных и, возможно, церемониальных целей. Если топор подтвердится как подлинный, это станет вехой в изучении бронзового века Индонезии и поможет переосмыслить технологические возможности ранних обществ Борнео.