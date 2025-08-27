РКН потребовал от Flickr удалить противозаконные материалы

Роскомнадзор (РКН) уведомил Flickr о необходимости удалить с площадки противозаконные материалы.

«Роскомнадзор направил уведомление администрации фото- и видеохостинга Flickr о необходимости незамедлительного удаления материалов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди нарушений — вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространение экстремистских материалов, пропаганда суицида и распространение детской порнографии.

Как уточнили в РКН, орган регулярно направляет подобные уведомления сайту с 17 февраля 2025 года.

«Однако... администрация ресурса не предприняла никаких действий по удалению запрещённой информации», — добавили в РКН.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, распространявших противоправный контент. Аудитория таких каналов обычно не превышала 2 тыс. подписчиков.