Китайская станция обошла МКС в жаркой гонке космических исследований

Китайская станция «Тяньгун» установила новый рекорд в области космических исследований материалов, раскалив вольфрамовый сплав до температуры свыше 3100 градусов Цельсия, пишет South China Morning Post со ссылкой на государственный телеканал CGTN.

© Телеканал «Наука»

Это достижение превосходит максимальные температурные показатели, достигнутые ранее на борту Международной космической станции, где в японском модуле «Кибо» удалось добиться нагрева примерно 3000 градусов.

Методы там применялись аналогичные — подвешивание крошечных металлических образцов в воздухе посредством электростатической левитации и их нагревание лазерами. Такая технология исключает необходимость физического контейнера, который может загрязнять или влиять на образец при экстремальных температурах.

Эксперименты на китайской станции, проведенные в бесконтейнерной лабораторной установке базового модуля «Тяньгун», направлены на изучение жаропрочных материалов, используемых в термоядерных реакторах, ракетных двигателях и гиперзвуковых летательных аппаратах, уточняет CGTN.

«Результаты помогут ученым разрабатывать более совершенные вольфрамовые сплавы и будут способствовать фундаментальным исследованиям сверхвысокотемпературных материалов для ядерной и аэрокосмической отраслей», — объясняет физик Ху Лян из Северо-Западного политехнического университета в Сиане, разработавший экспериментальную установку.

По его словам, за четыре года эксплуатации она себя хорошо зарекомендовала, обеспечив проведение испытаний вольфрамовых, ниобиевых сплавов и других передовых материалов на орбите.

Ху назвал два основных преимущества проведения таких исследований в космосе. Во-первых, в условиях микрогравитации расплавленный вольфрам формирует практически идеальную сферу, что облегчает точное измерение его параметров.

Во-вторых, высокая плотность вольфрама затрудняет его равномерное смешивание с другими элементами на Земле — более тяжелые компоненты тонут, а более легкие всплывают.

«Но в условиях микрогравитации мы можем получать сплавы с гораздо более однородным составом и структурой, что помогает улучшить их характеристики», — говорит исследователь.

Вольфрам — самый жаропрочный из известных металлов с температурой плавления около 3420 градусов. Исключительная термическая стабильность делает его незаменимым для высокопроизводительных применений, особенно в экстремальных условиях, таких как термоядерные реакторы. Поэтому ученые стремятся лучше понять его поведение на пределе температурных возможностей.

Бесконтейнерные эксперименты с использованием левитации начали проводиться на Земле в конце 1980-х годов и были внедрены на МКС около десяти лет назад европейскими и японскими командами.

Для опытов на «Тяньгуне» Ху Лян и его коллеги построили сначала прототип установки электростатической левитации в земной лаборатории, где методика была испытана и усовершенствована для адаптации к космическим условиям.

Рекорд для подобных экспериментов на Земле был установлен в Электростатическом левитаторе НАСА в Космическом центре Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама), где при испытаниях сверхвысокотемпературных материалов были достигнуты температуры до 3400 градусов.