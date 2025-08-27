Открыта новая вращающаяся галактическая нить

Анализируя данные международного исследования внегалактического пространства MeerKAT (MIGHTEE-HI), астрономы обнаружили новую вращающуюся галактическую нить. Она соединяет 14 галактик, достигая в длину около 5,5 миллионов световых лет.

© Naukatv.ru

Галактические нити — это крупнейшие известные структуры во Вселенной, содержащие галактики со смешанными типами звездных популяций и структурами. Они поставляют газ в галактики, способствуя их росту и эволюции.

Крупные нитевидные структуры были обнаружены лишь недавно благодаря наблюдениям нейтрального атомарного водорода (HI). Исследования холодного HI внутри галактических нитей помогают лучше понять взаимосвязь между газом низкой плотности в космической паутине и его использованием для роста галактик.

Группа астрономов под руководством Мадалины Н. Тудораке из Кембриджского университета сообщает об обнаружении цепочки галактик HI в обзоре MIGHTEE-HI. Статья об открытии подана в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«В этой работе мы представляем обнаружение 14 галактик HI в обзоре MIGHTEE-HI на красном смещении z = 0,03 в поле COSMOS, которые образуют нитевидную структуру», — пишут исследователи.

Все 14 галактик находятся в очень узком диапазоне лучевых скоростей от 9 230 до 9 700 км/с (с дисперсией скоростей около 140 км/с). Они образуют линейную структуру примерно в 30 градусах к западу от севера на небесной сфере длиной приблизительно 5,5 миллионов световых лет и шириной около 117 000 световых лет.

Эта галактическая нить встроена в гораздо более крупную структуру космической паутины размером не меньше 49 миллионов световых лет, толщина которой доходит до 2,6–3,3 миллионов световых лет.

Вышеупомянутые 14 галактик имеют четко выраженную ориентацию относительно нити космической паутины, фактически составляя ее ядро. Следовательно, это указывает на то, что угловой момент галактик тесно связан с крупномасштабной нитевидной структурой.

Анализ собранных сведений дал убедительные свидетельства вращения галактик вокруг оси нити. Это открытие делает обнаруженную галактическую нить самой длинной и одной из крупнейших вращающихся структур из известных на сегодняшний день.

Полученные результаты позволили лучше понять стадию эволюции галактической нити.