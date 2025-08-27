В «Лэтуаль» прокомментировали проблемы с приложением на iPhone

Ошибки в работе приложения "Лэтуаль" на iPhone устранены, новая версия уже доступна для скачивания в AppStore.

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Наверняка вы уже видели новость про проблемы с нашим приложением: спешим успокоить. Проблема с некорректным открытием приложения возникает только на устройствах с версией iOS 16. Все ошибки устранили, новая версия уже доступна для скачивания в AppStore, данные и телефоны пользователей в полной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее ряд Telegram-каналов, в том числе "Москва сегодня", сообщили, что приложение компании после обновления до версии 2.25.1 провоцирует серьезные сбои в работе iPhone.