Россиян предупредили о ломающем iPhone приложении «Л'Этуаль»

Мобильное приложение сети парфюмерно-косметических магазинов «Л'Этуаль» для iOS вызвало технические сбои у пользователей iPhone. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

По данным журналистов, десятки владельцев iPhone столкнулись с критическими проблемами после установки приложения «Л'Этуаль» версии 2.25.1: устройства начали перегреваться, зависать, а в некоторых случаях — переставали загружаться, оставаясь на экране с логотипом Apple. Единственный способ восстановления в последнем случае — сброс до заводских настроек.

Согласно предварительной версии, причина инцидента может заключаться в несовместимости обновления с устаревшими версиями операционной системы — ниже iOS 17. Под удар попали владельцы моделей iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, официально утративших поддержку обновлений Apple.

В «Л'Этуаль» подтвердили жалобы пользователей, однако точную природу сбоя пока не комментируют. Представители сети заявили, что, вероятно, проблема кроется во «взаимодействии приложения с устройствами», и пообещали выпустить обновленную версию с исправлением критических ошибок.