На что не стоит тратить деньги аудиофилам

Почти в любом хобби есть те или иные нишевые траты денег, но звуковое оборудование обладает особенно печальной репутацией — множество компаний пытаются содрать как можно больше денег с аудиофилов, продавая не очень нужные товары. Портал howtogeek.com рассказал, на что не стоит тратить лишние деньги.

© Unsplash

«Аудиофильские» кабели

Не все кабели равны меду собой, но модели, подающиеся как снаряжение «для аудиофилов», оснащены фичами, которые неоправданно завышают цену. Например, т.н. направленные кабели — хотя диоды действительно позволяют направлять поток электричества в одном направлении, на практике это никак не влияет на звуковой сигнал. Многие подобные провода используют невероятно дорогую инсуляцию или покрытия, которые якобы изолируют аудиосигнал от внешних шумов. Правда, в большинстве случаев стандартные кабели изолируют сигнал ничуть не хуже.

Чаще всего самый надежный способ защитить кабель от электромагнитных помех — это просто передвинуть его подальше от потенциального источника помех. То есть, не протягивать провод рядом с микроволновкой, индукционной плитой или параллельно любым другим проводам.

«Премиальные» шнуры питания

Еще один продукт, который оснащается бессмысленными, но дорогими функциями. Например, премиальные шнуры питания нередко имеют не очень нужное экранирование, улучшения, призванные «сгладить» ток, и дорогостоящие материалы, вроде золота и серебра, для повышения проводимости. Но в реальности шнуры питания почти никогда не являются источником проблем со звуковой системой, если только вы не используете поврежденный шнур.

При этом нельзя сказать, что проблемы с питанием не могут привести к проблемам со звуковой экипировкой — они вполне могут. Однако решения этих проблем обычно больше нацелены на специфические неполадки, и магический шнур из золота не поможет их исправить. Если напряжение слишком нестабильно, и перепады влияют на подключенные устройства, то нужно позаботиться о системе, которая обеспечит стабильное напряжение. Если вы слышите на колонках гул, то надо поискать заземленную петлю. А при наличии шумов стоит задуматься о стабилизаторе напряжения.

Антивибрационные подкладки для твердотельных компонентов

Любой, кто лазал по магазинам в поисках железок для звука, рано или поздно натыкался на подкладки для специфических устройств, вроде усилителя или преобразователя. Но, опять же, если все кабели плотно подключены и на плате нет других проблем, то звуковой системе не слишком угрожают вибрации. Некоторые аудиолюбители утверждают, что антивибрационные подкладки помогают защитить пассивные и активные компоненты платы.

В этом есть доля правды, но стоит прояснить нюансы. Мелкие искажения в форме компонентов, вроде конденсаторов и резисторов, действительно могут повлиять на работу микросхем. Однако есть два важных фактора. Первый — амплитуда (или мощность) вибрации. Чем она выше, тем вероятнее, что вибрация может привести к проблемам. А второй фактор — частоты вибрации. Не все частоты влияют на осцилляторы одинаково.

К счастью, вибрации, генерируемые колонками, обычно получаются недостаточно мощными, чтобы привести к серьезным неполадкам современных звуковых систем. Если вы хотите улучшить качество звука, то лучше потратить деньги на хороший усилитель или динамики.

Сетевое оборудование

Большинство современных звуковых систем могут подключаться к Интернету или другим устройствам с помощью стандартного сетевого оборудования, такого как роутеры. И, естественно, на рынке есть модели, якобы созданные специально для этой цели.

Но в реальности они ничем не отличаются от «обычных» аналогов. Сигналы, передаваемые по сетям, всегда цифровые — они состоят из нулей и единиц. Помехи в этом случае проявляются не в форме странных звуков, а в форме потери пакетов, низкого качества файлов или высокой задержки. Но даже несжатый Hi-Fi звук потребляет всего пару мегабайт пропускной способности в секунду — малую долю того, что предлагают даже бюджетные роутеры.

Дорогие преобразователи

Наконец, дорогие преобразователи тоже обычно не стоят своих денег. Да, покупка в теории может заметно повысить качество звучания, в зависимости от того, каким устройством вы пользовались раньше. Но после определенной черты вы переплачиваете лишь за красивые цифры характеристик. Практические лимиты качества для человеческого прослушивания давно известны — 96 КГц при 24-битной глубине. Любой показатель выше этого — и вы тратите деньги зря.