«Джеймс Уэбб» детально рассмотрел межзвездную комету 3I/ATLAS

Межзвездная гостья 3I/ATLAS оказалась одной из самых богатых углекислым газом комет из когда-либо наблюдавшихся, что может указывать на ее формирование в среде, кардинально отличающейся от нашей Солнечной системы.

© Naukatv.ru

Астрономы наблюдают за 3I/ATLAS с момента открытия в июле. Поначалу казалось, что это обычная комета, хотя некоторые загадочные особенности намекают на ее экзотическое происхождение — например, выделение водяного газа на расстояниях от Солнца, больших, чем это обычно наблюдается у комет нашей Солнечной системы.

Ученые проанализировали одни из самых детальных на сегодняшний день снимков кометы, сделанных космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Результаты подготовлены к публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Съемка велась в начале августа, когда межзвездный пришелец был примерно в три раза дальше от Солнца, чем Земля. На таком расстоянии температура достаточно высока, чтобы водяной лед начал превращаться в пар, поэтому кометы обычно окружены облаками газа и пыли — комами.

Исследователи обнаружили, что кома 3I/ATLAS содержит чрезвычайно большое количество углекислого газа по сравнению с водой — в соотношении 8:1. Это в 16 раз выше, чем у типичных комет на таком расстоянии от Солнца.

Высокий уровень углекислого газа может указывать на то, что комета сформировалась в планетной системе, где лед из CO₂ более распространен, чем водяной лед, говорит Мэтью Джендж из Имперского колледжа Лондона.

«Это может означать фундаментальное различие в процессе формирования той планетной системы по сравнению с нашей», — подчеркивает он.

При формировании планетных систем на разных расстояниях от звезды присутствуют различные количества пыли, газа и водяного пара. Со временем звезда рассеивает газ, и остается только твердый материал. Если родная звезда 3I/ATLAS рассеяла водяной пар из области формирования комет раньше, чем это произошло в нашей Солнечной системе — это могло бы объяснить необычный состав кометы, полагает планетолог.

По его мнению, недостаток водяного пара можно объяснить тем, что ранее комета уже приближалась к другой звезде.

Возможно также, что вода скрыта глубже в коре кометы и изолирована от нагрева — хотя это было бы необычно, добавляет астрохимик Мартин Кординер из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде, один из авторов исследования.