Представлен смартфон с батареей на пять дней работы

Компания Realme в честь семилетия представила смартфон с аккумулятором емкостью 15 000 мАч с рекордной плотностью энергии и первый в мире смартфон с системой активного охлаждения на базе TEC. Оба решения нацелены на устранение двух главных проблем мобильных устройств — ограниченной автономности и перегрева при высоких нагрузках, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Realme

Разработанная батарея емкостью 15 000 мАч оснащена 100% кремниевым анодом, что позволило достичь плотности энергии 1200 Вт*ч/л — максимального показателя для индустрии смартфонов. Новая технология обеспечивает до четырех суток автономной работы, до 18 часов видеосъемки или 53 часов воспроизведения видео, при этом сохраняя компактные размеры устройства.

Вместе с тем компания представила Realme Chill Fan Phone — первый смартфон с интегрированной системой активного охлаждения. В устройстве используется миниатюрный вентилятор и термоэлектрический охладитель (TEC), ранее применявшийся исключительно во внешних модулях. Решение снижает температуру процессора на 6 градусов Цельсия, позволяя запускать ресурсоемкие игры, включая Honkai: Star Rail и Genshin Impact с высокой частотой кадров без троттлинга.

По словам представителей компании, обе технологии разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, ведущих мобильный и «всегда онлайн» образ жизни. Аккумулятор большой емкости минимизирует риск внезапного отключения во время работы и развлечений, а система охлаждения обеспечивает стабильную производительность в длительных игровых сессиях.

Когда эти нововведения появятся в массовых устройствах, неизвестно. Представленные гаджеты — это концепты, которые не предназначены для продажи.