Ученые раскрыли, как океан влияет на продолжительность жизни

Проживание вблизи океана может увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает журнал Science Daily. Как отметил ведущий исследователь Цзяньюн «Джами» Ву, «в целом ожидалось, что прибрежные жители проживут на год или более дольше, чем 79 лет, а те, кто жил в более городских районах вблизи внутренних рек и озер, скорее всего, умрут примерно в 78 лет».

По словам ученых, в прибрежных зонах продолжительность жизни выше благодаря более мягкому климату, удобному транспорту и разнообразным возможностям для активного отдыха и занятий спортом.

Исследователи отмечают, что в крупных городах, расположенных рядом с внутренними водоемами, такими как реки и озера, не наблюдается аналогичных преимуществ. В таких районах обычно сталкиваются с проблемами загрязнения, высокой плотностью населения и недостатком пространства для отдыха и физической активности.

Ранее издание Daily Mail опубликовало материал, в котором сообщило, что апокалипсис неизбежен. Он может произойти в ближайшие 25-75 лет, когда цивилизация рухнет, как это случалось с древними культурами. Портал ссылается на Тоби Орда, эксперта по угрозе искусственного интеллекта из Оксфордского университета, и Люка Кемпа, ученого из Кембриджа, написавшего об апокалипсисе книгу «Проклятие Голиафа». По словам автора материала, «предупреждения о нашем неминуемом исчезновении, исходят от очень уважаемых ученых, а не от чудаковатых предсказателей».